Прокуратура начала проверку по факту задержек авиарейсов из Турции в Россию

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержек двух рейсов авиакомпании IFly из Турции в Россию. Как отметили в надзорном ведомстве, рейс из Бодрума в Москву задержан на 16 часов, самолет из Анталии в Москву задержан на 6 часов. Представители компании вызваны для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.

Транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с задержкой рейсов компании IFly из Турции в Россию. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в связи с задержками авиакомпанией IFly авиарейсов. Установлено, что авиарейс №9135 сообщением Москва-Бодрум от 22 июля 2017 года задержан на 16 часов, авиарейс №9117 сообщением Москва-Анталия от 23 июля 2017 года задержан на 6 часов", - говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном ведомстве, рейс из Бодрума был отправлен 23 июля в 14:07, вылет рейса из Анталии запланирован на 22:00 23 июля.

По данному факту инициирована проверка. Особое внимание прокуратура уделит соблюдению прав пассажиров.

"Представители юридического лица вызваны для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по части 3 статьи 14.1.2 КоАП России ("Нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса")", - уточнили в ведомстве.