В МВД заявили об отсутствии нарушений в ходе марша "За свободный интернет"

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В столичном управлении МВД сообщили, что нарушений общественного порядка в ходе согласованного с мэрией марша "За свободный интернет" допущено не было. Ранее в ведомстве сообщили, что в мероприятии приняли участие около 800 человек.

Нарушений в ходе марша "За свободный интернет" в центре Москвы допущено не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

"Полиция и Росгвардия обеспечили охрану общественного правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка в ходе мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Мероприятие было согласовано с мэрией Москвы. Участники марша прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Организаторы акции заявляли до 10 тысяч участников. По данным МВД, в шествии приняли участие около 800 человек.