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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен требовать от России соблюдения режима тишины во время предстоящей телефонной конференции в нормандском формате. Он подчеркнул, что в случае невыполнения этого требования санкции в отношении Москвы будут усилены.

Президент Украины Петр Порошенко пригрозил России усилением санкций. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Во время телефонной конференции в нормандской формате, которая планируется на следующей неделе, потребую немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения - усиление санкций против России в соответствии с недавним решением саммита Большой семерки", - говорится в сообщении.