В Белом доме отказались комментировать планы Трампа по санкциям

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В Белом доме не стали комментировать планы президента США Дональда Трампа относительно подписания законопроекта о санкциях против России. Ранее представитель американской администрации сообщила, что глава государства поддерживает данный документ.

В Белом доме не стали комментировать планы Дональда Трампа по законопроекту о санкциях против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на нового директора по коммуникациям американской администрации Энтони Скарамуччи.

"Я не буду отвечать, собирается он подписывать его или нет", - сказал он.

Позже он пояснил, что просто не знает, собирается ли президент подписывать документ. Однако Скарамуччи заверил, что как только глава государства примет решение, он будет готов объяснить его причины.

Ранее новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях.