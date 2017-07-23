18:34, 23 июля 2017

В пригороде Пекина мужчина с ножницами напал на людей

Теги:  В мире  китай  нападение  жертвы  пострадавшие

В пригороде Пекина на станции по перемешивания бетона неизвестный с ножницами напал на людей. Погиб один человек, еще 14 получили ранения. Как сообщили в полиции, нападавший попытался скрыться с места происшествия на микроавтобусе, сбив девятерых человек. Злоумышленник задержан, мотивы преступления выясняются.

В пригороде Пекина неизвестный с ножницами напал на людей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на станции по перемешиванию бетона в уезде Миюнь вблизи Пекина. Нападавший ранил пятерых человек. Затем он попытался скрыться с места происшествия на микроавтобусе, сбив девятерых человек. Один из пострадавших умер. 

Мотивы нападения неизвестны. Как сообщили в полиции, в настоящее время злоумышленник задержан.

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