В пригороде Пекина мужчина с ножницами напал на людей

Теги: В мире китай нападение жертвы пострадавшие

В пригороде Пекина на станции по перемешивания бетона неизвестный с ножницами напал на людей. Погиб один человек, еще 14 получили ранения. Как сообщили в полиции, нападавший попытался скрыться с места происшествия на микроавтобусе, сбив девятерых человек. Злоумышленник задержан, мотивы преступления выясняются.

В пригороде Пекина неизвестный с ножницами напал на людей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на станции по перемешиванию бетона в уезде Миюнь вблизи Пекина. Нападавший ранил пятерых человек. Затем он попытался скрыться с места происшествия на микроавтобусе, сбив девятерых человек. Один из пострадавших умер.

Мотивы нападения неизвестны. Как сообщили в полиции, в настоящее время злоумышленник задержан.