В пригороде Пекина мужчина с ножницами напал на людей
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В пригороде Пекина на станции по перемешивания бетона неизвестный с ножницами напал на людей. Погиб один человек, еще 14 получили ранения. Как сообщили в полиции, нападавший попытался скрыться с места происшествия на микроавтобусе, сбив девятерых человек. Злоумышленник задержан, мотивы преступления выясняются.
В пригороде Пекина неизвестный с ножницами напал на людей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел на станции по перемешиванию бетона в уезде Миюнь вблизи Пекина. Нападавший ранил пятерых человек. Затем он попытался скрыться с места происшествия на микроавтобусе, сбив девятерых человек. Один из пострадавших умер.
Мотивы нападения неизвестны. Как сообщили в полиции, в настоящее время злоумышленник задержан.