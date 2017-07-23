Кустурица назвал естественным воссоединение Крыма с Россией

Теги: Культура сербия режиссер кустурица крым

Знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица назвал естественным процессом воссоединение Крыма с Россией. По его словам, когда полуостров вошел в состав России, он думал, что он всегда был российским.

Воссоединение Крыма с Россией было естественным процессом. Об этом заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, находящийся на территории полуострова на гастролях в составе The No Smoking Orchestra.

"Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Я здесь чтобы увидеть Крым, Ялту, которые в группе соединения. Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: "Мы хотим жить с Россией". Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать", - передает его слова ТАСС.

Кустурица отметил, что жителям региона не стоит ждать признания Крыма российским со стороны западных стран. Однако, по его словам, то, что думают на западе, не важно.

"Подтверждение, что вы Россия - это ваша жизнь, ваша культура. Что может сказать (другой) человек – Крым Россия или нет – это не важно, потому что вы - часть великой России, вы сделали то, что вам надо было сделать, вы сказали, что хотели сказать, вы сказали: "Да", - заявил Кустурица.