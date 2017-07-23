Минпромторг сообщил о заключении контрактов на 400 млрд на МАКС-2017

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На международном авиасалоне МАКС-2017 были заключены контракты на 400 миллиардов рублей. Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли, крупнейшими сделками стали контракт на поставку 20 самолетов Sukhui Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и контракт на поставку в лизинг 16 самолетов MC-21 компании Red Wings.

НА авиасалоне МАКС-2017 были заключены контракты и соглашения о намерениях на 400 миллиардов рублей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

"Объем контрактов и соглашений о намерениях оценен в 400 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Авиасалон проходил в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. В выставочной программе приняли участие 880 компаний из 36 стран, что превысило показатели 2015 года.

Крупнейшими сделками МАКС-2017 стали контракты на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлоту" и на поставку в лизинг 16 самолетов MC-21 компании Red Wings.

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