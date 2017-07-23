Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ

Теги: Общество роспотребнадзор екатеринбург новосибирск иркутск вич кемерово

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о городах России с наибольшим распространением ВИЧ-инфекции. По ее словам, это Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург. Попова отметила, что в стране две эпидемии - ВИЧ и наркомания - и они совпадают географически.

Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург и Иркутск стали лидерами по распространению ВИЧ в стране. Об этом на форуме "Территория смыслов на Клязьме" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург - это точки, которые сегодня на нашей карте горят", - передает ее слова ТАСС.

По ее словам, в стране в настоящий момент две эпидемии - наркомания и ВИЧ-инфекция. При этом Попова подчеркнула, что обе они совпадают географически. Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что не видит оснований для обязательного проведения анализа на ВИЧ при поступлении в вуз.

"Я не вижу необходимости делать что-то обязательно и принудительно. Я считаю, что у каждого есть право на здоровье и каждый имеет право это реализовать", - сказала она.