В Красноярском крае при пожаре погибли четверо детей

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В Красноярском крае при пожаре в нежилом здании в селе Сухобузимское Сухобузимского района погибли пять человек, еще один пострадал. По предварительным данным, погибла семья. Это отец и четверо детей.

В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибла семья - отец и четверо детей в возрасте от трех до десяти лет. Одному ребенку удалось выжить. Сейчас он находится в больнице с сильными ожогами и отравлением угарным газом, передает "ТВ Центр".

"Около трех часов ночи в отдельно стоящем доме расположенном на расстоянии 1600 метров от села Сухобузимское по неустановленной пока причине произошел пожар. В доме в это время находился 37-летний мужчина с пятью детьми, старшему из которых было четырнадцать лет. Подросток сумел выбраться из огня и вызвать пожарных. Однако во время тушения пожара были обнаружены тела отца и четырех младших детей 2007, 2011 и 2014 и 2016 годов рождения", - рассказала помощник руководителя Главного следственного Управления СК России по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Следователи рассматривают две версии трагедии - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации печного отопления.

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