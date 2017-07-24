Авиакомпания iFly обещает наладить график рейсов до 25 июля

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В столичном аэропорту "Внуково" накануне поздно вечером приземлился самолет авиакомпании iFly, на котором из турецкого Бодрума смогли вернуться российские туристы. Более двух суток они дожидались вылета с курорта. В это же время в московском аэропорту тем же чартером должны были отправиться в Бодрум другие пассажиры. Авиакомпания обещает наладить график рейсов до 25 июля.

Для этих пассажиров спокойный семейный отпуск у моря превратился в настоящее испытание. Сначала ночи, проведенные под открытым небом на пляже - после землетрясения многие боялись возвращаться в отели. Затем – бесконечное ожидание вылета на чемоданах, полных сувенирами. Но теперь даже они вряд ли сгладят впечатления от такой поездки, передает "ТВ Центр".

Самолёт компании iFly должен был вылететь в Москву еще в пятницу. О том, что рейс задерживается, пассажиры узнали уже в аэропорту. Спустя несколько часов стало окончательно ясно – вернуться в Россию будет куда сложнее. Сообщения о новых подземных толчках, которые продолжались все эти дни, лишь накаляли и без того жаркую атмосферу.

Часть отдыхающих туроператоры с трудом разместили в отелях, переполненных в летний сезон. Остальные - в надежде скорее улететь - остались в аэропорту. Но "скорее" – не вышло. Борт авиаперевозчика прибыл в турецкий Бодрум лишь спустя трое суток.

Своего вылета - уже в Турцию - не могли дождаться сотни туристов в московском аэропорту. Спустя двое суток многие отказывались от путевок.

Официальная причина отмены рейсов – проблемы с техническим обслуживанием борта. Причем возникают они уже не первый раз. В прошлом году Росавиация грозила приостановить действие лётных сертификатов iFly из-за регулярных задержек. Но тогда ситуацию удалось разрешить: перевозчик пополнил немногочисленный авиапарк. Но справляться с пассажиропотоком становится все сложнее.

"С существенными задержками рейсы выполняются. И, к сожалению, авиакомпания будет продолжать задерживать рейсы и переносить до вторника 25 июля. Данная проблема возникла из-за поломки одного из самолетов и технического обслуживания другого воздушного судна", - заявил советник Ростуризма Дмитрий Горин.

Московская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. И на этот раз компания iFly рискует по-настоящему надолго исчезнуть с табло вылетов.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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