Врач из Иордании погиб при нападении на посольство Израиля

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Иорданский врач погиб в результате нападения на посольство Израиля в Аммане. Он попал под огонь и скончался позже в больнице от полученных ранений. Другой пострадавший, по информации агентства, - помощник руководителя службы охраны дипмиссии, подданный Израиля. Он госпитализирован.

Накануне вечером было атаковано израильское посольство в столице Иордании – Аммане, передает "ТВ Центр".

На территорию дипмиссии проник 17-летний местный житель и нанес удар ножом в грудь одному из сотрудников. Охрана застрелила нападавшего. В этот момент в помещении находился врач из Иордании. Он попал под огонь и позже от полученных ранений скончался в больнице. Пострадавший сотрудник посольства Израиля госпитализирован.

Сейчас силы безопасности королевства блокировали здание дипмиссии. На место прибыл министр внутренних дел Иордании.

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