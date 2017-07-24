Журналист попала под обстрел в иракском Мосуле

Теги: В мире обстрел журналист ирак терроризм военный

Журналист арабского "Спутника" попала под обстрел на западе иракского города Мосул, сейчас она цела и находится в зоне безопасности. Сопровождавший Сару Нуреддин иракский военнослужащий получил ранения.

В иракском Мосуле накануне под обстрел попала наша коллега - корреспондент арабской редакции "Спутник" Сара Нуреддин, передает "ТВ Центр".

Журналист не пострадала, ранения получил сопровождавший её иракский военнослужащий. Как рассказала репортер, в момент обстрела она снимала процесс разминирования в старом районе Аль-Майдан рядом с главной мечетью Ан-Нури. Выстрелы раздались с крыши находившейся рядом школы. Сопровождающий корреспондента военный получил пять пулевых ранений. Самой Нуреддин удалось укрыться в безопасном месте, она отделалась ссадинами и ушибами.

По ее словам, огонь, скорее всего, вел снайпер. Позже журналист связалась с бойцами иракских отрядов антитеррора, и они забрали группу с места инцидента.

Читайте также:

В Мосуле во время операции против ИГ задержали россиян

Вице-президент Ирака опасается создания нового ИГ

Власти Ирака отказались признавать уничтожение лидера ИГ

Лавров предупредил о риске роста числа жертв в Мосуле