В сирийском Алеппо заработал фармацевтический завод
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В Алеппо открыт новый цех по производству медикаментов. Террористы, отступая, разрушили фармацевтические предприятия и вывезли всё оборудование и лекарства. Несмотря на сложности при восстановлении производства, сейчас фабрика бесплатно поставляет необходимые сирийцам медикаменты в государственные аптеки.
Промышленный район Алеппо. Автомобили, бытовую технику, одежду - больше половины товаров Сирии производилось именно здесь. До войны тут было больше 40 крупных предприятий. Сейчас - по пальцам пересчитать, передает "ТВ Центр".
Этот фармакологический завод после освобождения торговой столицы Сирии открылся одним из первых. Работает на пределе. Лекарства в стране - сейчас самый необходимый продукт.
Технику для автоматизированного производства покупали в Индии и Китае. Есть и сирийское оборудование. Линейка товаров - от мазей до антибиотиков. Из-за санкций зарубежных аналогов тут просто нет. Это например мультивитамины. А, В, С, D, экстракт зеленого чая, мед - все в одном флаконе. В перспективе увеличить ассортимент таблеток. Часть товара бесплатно передают в аптеки города и отправляют в соседние районы.
Местные лекарства, кроме внутреннего рынка, идут и на международный. В ближайшее время эти мази, витамины и таблетки можно будет увидеть в Иордании и Ираке. Там тоже нуждаются в качественных медикаментах.
Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.
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