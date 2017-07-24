В Хабаровске потушили пожар на складе с древесиной

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Пожарные потушили пожар на складе с древесиной в Хабаровске, на его ликвидацию ушло 14 часов.

Этой ночью ликвидирован крупный пожар на складе в Хабаровске. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

На территории промзоны загорелась уложенная штабелями древесина. Огонь распространился очень быстро, существовала угроза, что он перекинется на соседние строения, где хранятся лесоматериалы. Однако пожарным уже через несколько часов удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. Сейчас идет разбор завалов и проливка конструкций. Причину ЧП выясняют.

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