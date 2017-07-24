В Ростовской области ликвидируют последствия непогоды

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Ураган пронесся по Ростовской области. Шквалистый ветер вырывал деревья с корнем и уносил за собой плохо закрепленные конструкции.

На Дону ликвидируют последствия непогоды. Гроза, штормовой ветер, а местами и град обрушились накануне вечером на Ростовскую область, передает "ТВ Центр".

Ураган срывал крыши, с корнем выворачивал деревья и сносил плохо закрепленные конструкции. В Гуково затоплены улицы и частные дома. Дождь и сильный ветер до 25 метров в секунду бушевали и в Новошахтинске. Автомобилисты в пик непогоды оказались заперты в своих машинах: видимость на дорогах была нулевая. Сообщений о пострадавших не поступало.

Не прекращаются дожди и в столице Хакасии. Настоящий тропический ливень затопил Абакан. В некоторых местах вода поднялась почти на метр, улицы превратились в реки. За считанные минуты были затоплены автомагистрали, тротуары и парковки. Жители жалуются и на потоп в квартирах на первых этажах. Сегодня погода существенно не изменится. Синоптики прогнозируют в регионе ливни, а местами и крупный град.

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