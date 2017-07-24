СМИ: "пакет Яровой" грозит операторам связи огромными штрафами от ЕС

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Закон о хранении данных Ирины Яровой может обернуться для российских операторов связи большими штрафами от Евросоюза. Согласно ему, среди сохраненной информации будут в том числе и личные данные граждан ЕС, что противоречит европейским нормам.

Закон вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о хранении данных может грозить четырем крупнейшим российским операторам связи огромными штрафами, так как он противоречит европейским нормам. Об этом сообщает газета "Ведомости".

"Закон Яровой может стоить операторам миллиарды рублей штрафов. Хранить придется в том числе личные данные граждан ЕС, а это противоречит европейским нормам", - говорится в сообщении.

Европейский регламент о защите личных данных вступает в силу в мае 2018 года. Он предусматривает большие штрафы – до 20 миллионов евро или до 4% от годовой глобальной выручки. Отталкиваясь от этого, российским операторам связи придется заплатить суммарный штраф размером около 45 миллиардов рублей.

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