Эрдоган призвал Германию не вмешиваться в дела Турции

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Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от Германии не вмешиваться во внутренние дела Турецкой республики. Он напомнил, что Анкара и Берлин долгое время были партнёрами, и призвал немецких политиков избегать шагов, мешающих сотрудничеству.

Эта воскресная пресс-конференция турецкого лидера только сильнее подтвердила: конфликт между Анкарой и Берлином усугубляется. Европейские политики уже открыто давят на Эрдогана. Президент в ответ - указывает недоброжелателям на их место, передает "ТВ Центр".

"Турция – государство, основанное на законе, и никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела. Турция и Германия были партнерами на протяжении долгого времени. Не нужно предпринимать шагов, бросающих тень на это сотрудничество", - призвал турецкий лидер.

Вот только в Германии акценты расставили четко. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль опубликовал письмо к турецкой диаспоре, где назвал дружбу между немцами и турками - "великим сокровищем". Но эти слова не относятся к президенту Эрдогану и всей политической элите Турции. В Берлине всерьез заявляют о возможности введения экономических санкций. Первый шаг уже сделан. Габриэль намекнул, что Анкара потеряет немецких инвесторов и туристов, к которым уже обратились с просьбой Турцию обходить стороной. И вот уже к прессе выходит президент Германии, который называет виновника всех этих мер.

"Президент Эрдоган пытается не только перекроить страну под себя, но и преследует немногих оставшихся критиков и оппозиционеров, отправляет их в тюрьмы и затыкает им рты. Мы не можем принять то, что происходит в Турции, это вопрос самоуважения Германии", - заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Конфликт назревал давно, но решающим фактором для Берлина стало задержание в Турции шестерых активистов Amnesty International, среди которых немец Питер Штадтнер. Кроме того, под арестом находится корреспондент немецкой Die Welt Дениз Юджель.

На призывы немцев их отпустить турки отвечают отказом. Всех задержанных обвиняют в помощи террористам, речь о турецких курдах и сторонниках Фетхулахха Гюлена. Этого влиятельного проповедника Анкара называет организатором попытки государственного переворота.

"Турция и турецкий народ не будут кланяться перед угрозами и шантажом. Мы не позволим никому говорить о том, что наша судебная система делает не так. Мы будем оценивать угрозы против нас серьезно и соответственно на них реагировать", - сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы считаем, что эти неудачные слова являются инвестициями во внутреннюю политику. К сожалению, это стало модным в Германии. Параноидальный уровень враждебности к нашему президенту помогает немецким политикам набирать очки. Им нужно сесть и преодолеть эту потерю рассудка и начать думать более рационально", - уверен официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин.

Но пока в Берлине считают, что необходимо пересмотреть всю политику в отношении Анкары. Ангела Меркель такую точку зрения поддерживает, гласит Twitter официального представителя правительства Германии. Но самое жесткое предложение прозвучало от главы МИД Австрии.

"Мой прогноз относительно того, что это Турция будет все больше отдаляться от Европы, сбывается... Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней", - заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Впрочем, кризис в отношениях с Европой только укрепляет позиции Эрдогана внутри страны. Его основной электорат - турецкие консерваторы и националисты, президента поддерживают, и таких большинство. Анкаре, похоже, слишком долго обещали европейское будущее и она выбирает независимую политику.

Петр Вершинин. "ТВ Центр".

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