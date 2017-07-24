Названа причина смерти миллионера Тарасова

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Предприниматель Артем Тарасов умер у себя дома в Москве от пневмонии. Он пытался вылечиться самостоятельно, но не справился с болезнью, рассказал друг бизнесмена.

Первый легальный советский миллионер Артем Тарасов умер у себя дома в Москве от воспаления легких, сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники.

По словам друга предпринимателя, он принес Тарасову лекарство от пневмонии и обнаружил предпринимателя мертвым.

Тарасов умер 23 июля в возрасте 67 лет. Он зарегистрировал свое предприятие в 1987 году одним из первых в СССР. В 1989 году из прибыли кооператива ему была выплачена зарплата в три миллиона рублей, 3% из которых он отдал в качестве партийного взноса. В 2016 году Тарасов выступал кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

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