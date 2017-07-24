Бензин в России не будет дорожать до конца лета

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Бензин в нашей стране не подорожает до начала осени. При этом рост цен во втором полугодии не превысит 1%. Последние две недели месяца стоимость топлива в различных регионах России остается примерно на одном уровне.

Розничные цены на бензин в России начнут расти в сентябре текущего года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитическое агентство Vygon Consulting. При этом рост цен во втором полугодии не превысит 1%.

"Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен - он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года", - говорится в сообщении.

Последние две недели июля в регионах нашей страны цены на бензин остаются на одном уровне. В некоторых районах владельцы автомобилей заметили даже небольшое снижение стоимости топлива.

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