В Кабуле жертвами подрыва смертника стали 24 мирных жителя
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В понедельник утром в одном из районов Кабула террорист-смертник взорвал автомобиль неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. Сообщается о 24 погибших и 42 пострадавших.
Жертвами взрыва в столице Афганистана Кабуле стали 24 человека, еще 42 получили ранения, все они – мирные жители, передает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
Flash: 24 killed and 42 wounded in today Kabul suicide attack. @moiafghanistan spokesman pic.twitter.com/GbXF1TKO7b— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 24 июля 2017 г.
Сообщается, что взрыв прогремел в понедельник утром воле дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. Террорист-смертник взорвался в автомобиле, начиненном взрывчаткой.
Место взрыва оцеплено, прибило много карет скорой помощи. К настоящему моменту никто не взял на себя ответственность за террористический акт.
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