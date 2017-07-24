В Кабуле жертвами подрыва смертника стали 24 мирных жителя

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В понедельник утром в одном из районов Кабула террорист-смертник взорвал автомобиль неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. Сообщается о 24 погибших и 42 пострадавших.

Жертвами взрыва в столице Афганистана Кабуле стали 24 человека, еще 42 получили ранения, все они – мирные жители, передает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Flash: 24 killed and 42 wounded in today Kabul suicide attack. @moiafghanistan spokesman pic.twitter.com/GbXF1TKO7b — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 24 июля 2017 г.

Сообщается, что взрыв прогремел в понедельник утром воле дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. Террорист-смертник взорвался в автомобиле, начиненном взрывчаткой.

Место взрыва оцеплено, прибило много карет скорой помощи. К настоящему моменту никто не взял на себя ответственность за террористический акт.

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