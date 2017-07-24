Центробанк заявил о "взрослении" рубля

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В Банке России заявили о "взрослении" российского рубля. Оно обусловлено постепенным уменьшением роли иностранной валюты в нашей экономике, а также снижением инфляции.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев отметил "взросление" рубля, которое обусловлено постепенным снижением роли иностранной валюты в российской экономике. Об этом сообщает газета "Известия".

"Снижающаяся роль иностранной валюты в российской экономике - признак взросления рубля. Вспомните сами, когда вы в последний раз строили свои планы по будущим расходам и покупкам в долларах или евро. А ведь еще лет двадцать назад именно иностранная валюта воспринималась как настоящие деньги, а рубль называли "деревянным", - сказал Дмитриев.

По его словам, еще одной причиной укрепления национальной валюты является снижение инфляции. Дмитриев также отметил, что в скором времени россияне заметят постепенное уменьшение кредитных ставок как по краткосрочным займам, так и по долгосрочным.

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