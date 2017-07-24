Камчатский вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 12 километров. Пепловый шлейф протянулся более чем на 200 километров к северо-востоку от вулкана, ему присвоили красный код авиационной опасности. Над ним не летают самолеты.

Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на 12 километров, пепловый шлейф протянулся на 200 километров, сообщает "Интерфакс".

Для вулкана установили красный код авиационной опасности, движение воздушных судов над ним не проходит. Туристам рекомендовано воздержаться от походов к вулкану.

Информация о пеплопадах в населенных регионах в окрестностях вулкана не поступала, сообщили в МЧС по региону.

Также активизировал свою деятельность вулкан Ключевская сопка, он выбросил столб пепла на 5,5 тысяч метров, ему присвоили оранжевый код авиаопасности.