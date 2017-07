Кот-мэр города на Аляске умер в возрасте 20 лет

Знаменитый кот по кличке Стаббс, который занимал пост мэра города Талкитна на Аляске, скончался в возрасте 20 лет. Об этом сообщает телеканал KTVA.

Stubbs, Talkeetna's honorary cat mayor, has died at the age of 20 https://t.co/ZMfjmmkcZ7 pic.twitter.com/vo4Pk8l2P1