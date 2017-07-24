Кот-мэр города на Аляске умер в возрасте 20 лет

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Кот по кличке Стаббс, занимавший пост мэра города Талкитна на Аляске, скончался в возрасте 20 лет. Последний год своей жизни он оставался дома и большую часть времени проводил с двумя котятами - Авророй и Денали.

Знаменитый кот по кличке Стаббс, который занимал пост мэра города Талкитна на Аляске, скончался в возрасте 20 лет. Об этом сообщает телеканал KTVA.

Stubbs, Talkeetna's honorary cat mayor, has died at the age of 20 https://t.co/ZMfjmmkcZ7 pic.twitter.com/vo4Pk8l2P1 — KTVA 11 News (@ktva) 23 июля 2017 г.

"Стаббс прожил 20 лет и три месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях", - рассказали в семье Споунс, которые являются хозяевами кота.

Ранее в 2013 году Стаббс выжил после нападения собаки, а в 2016 году было опубликовано ошибочное сообщение о его смерти. Последний год своей жизни кот оставался дома и большую часть времени проводил с двумя котятами - Авророй и Денали.

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