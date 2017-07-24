Евросоюз рассмотрит ответ на санкции США против России

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Евросоюз намерен ответить США на санкции против России в том случае, если планируемые новые ограничения в отношении российской экономики затронут интересы европейских компаний. Кроме того, от Вашингтона могут потребовать публичного заявления, что ограничения не будут затрагивать европейские интересы.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ ЕС в случае введения США новых санкций против России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В распоряжении газеты Financial Times оказался документ, в котором говорится, что Брюссель должен быть готов к действиям в ближайшие дни. По словам Юнкера, это необходимо, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в американском конгрессе.

По данным Financial Times, Евросоюз намерен потребовать от Вашингтона публичного или письменного заявления, что новые ограничения не будут затрагивать европейские интересы. Еще один вариант предполагает возможность признания санкций США недействительными на территории ЕС. Кроме того, Брюссель не исключает возможность введения контрмер, соответствующих нормам ВТО.

В минувшие выходные стало известно, что республиканцы и демократы обеих палат Конгресса согласовали законопроект по санкциям против России и Ирана. Голосование пройдет в ближайшие недели, и документ поступит на подпись президенту. При этом в Белом доме заявили, что администрация Трампа поддерживает жесткость в отношении Москвы и введение ограничений. В ЕС уже назвали проект односторонними действиями Вашингтона и предупредили о негативных последствиях.

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