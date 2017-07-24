"Почта России" проверяет информацию о вскрытии посылок в Ростове-на-Дону

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Сотрудники почтовой безопасности "Почты России" начали расследование после обнаружения в Ростове-на-Дону недоставленных вскрытых посылок. Клиентам будет возмещен ущерб в соответствии с законом о почтовой связи.

В Ростове-на-Дону полиция проверяет видеозапись, на которой сняты десятки вскрытых почтовых посылок, передает "ТВ Центр".

Местный рыбак обнаружил в камышах на берегу реки выброшенные пустые упаковки. Находку он снял на мобильный телефон и выложил ролик в интернет.

Служба безопасности "Почты России" начала своё расследование. Сейчас проводится экспертиза коробок, а также устанавливаются личности сотрудников, совершивших правонарушение. Адресатам, которые так и не дождались своих заказов, согласно закону о почтовой связи, будут выплачены компенсации.

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