В центре Москвы обнаружили тело мужчины с простреленной головой
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Полиция обнаружила в квартире в центре Москвы труп 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом находилось охотничье ружье. Следователи начали проверку.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 58-летнего мужчины с простреленной головой, сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел в Малом Златоустинском переулке, дом 10. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом находилось охотничье ружье.
Следователи начали проверку случившегося, тело направили в морг на экспертизу.
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