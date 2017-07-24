09:17, 24 июля 2017

В центре Москвы обнаружили тело мужчины с простреленной головой

Теги:  стрельба  Происшествие  москва

Полиция обнаружила в квартире в центре Москвы труп 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом находилось охотничье ружье. Следователи начали проверку.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 58-летнего мужчины с простреленной головой, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел в Малом Златоустинском переулке, дом 10. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом находилось охотничье ружье.

Следователи начали проверку случившегося, тело направили в морг на экспертизу.

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