В Москве установят более 7 тысяч фонарей в 2017 году
Теги: Москва благоустройство освещение
Более семи тысяч фонарей установят в столице в этом году. Некоторые из них поставят во дворах, на спортивных и детских площадках, а также в пожарных проездах. Места для новых фонарей были выбраны префектурами и управами, а также самими жителями столицы.
В этом году в столице планируют установить более семи тысяч фонарей. Часть из них поставят во дворах, на спортивных и детских площадках, а также в пожарных проездах. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
"Цветовая температура светодиодных светильников составляет 2700–2800 градусов по Кельвину. Такой свет приятен человеческому глазу, он не создает эффекта затемненности ни для пешеходов, ни для автомобилистов", - отметили в комплексе городского хозяйства.
Опоры наружного освещения будут иметь высоту от пяти до девяти метров, в зависимости от места установки. Места для новых фонарей были выбраны префектурами и управами, а также самими жителями столицы, которые оставляли обращения по поводу неисправного освещения.
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