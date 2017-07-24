В Минкультуры предложили обложить "умные" часы авторским сбором

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Министерство культуры предлагает внести поправки в постановление правительства об авторском сборе. Список ввозимой техники, с которой можно взыскивать авторский сбор, хотят дополнить "умными" часами.

Министерство культуры подготовило поправки в постановление правительства об авторском сборе, которые позволят взимать сбор с умных часов. Причина такого предложения - возможность проигрывать на часах музыку и видео, пишет газета "Ведомости".

По данным представителя Минкультуры, проект находится на заключительной стадии согласования и в ближайшее время ведомство внесет поправки на рассмотрение в правительство. В свою очередь, представитель Минэкономразвития заявил, что ведомство уже согласовало поправки.

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