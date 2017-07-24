США обвинили Россию в противодействии разработкам сланцевой нефти

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США заподозрили Россию в поддержке экологов, выступающих против разработок сланцевой нефти и применения при этом технологии гидроразрыва пласта. Сообщается, что именно фракинг позволит США обогнать Россию в добыче газа.

Конгрессмены-республиканцы, а также как минимум один член администрации США обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с просьбой провести расследование возможного финансирования Россией американских защитников окружающей среды, передает издание Politico.

По данным газеты, Москва финансирует кампании организаций, выступающих против разработок сланцевой нефти и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта (фракинг). Именно эта технология позволила бы США догнать Россию в добыче газа.

В свою очередь "зеленые" опровергли информацию и заявили, что это делается с целью отвлечь внимание от темы о связях Трампа с Россией.

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