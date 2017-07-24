МВФ подтвердил прогноз восстановления российской экономики

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МВФ подтвердил восстановление экономики России в 2017 году. Эксперты Международного валютного фонда также подчеркнули, что базовая инфляция в России "значительно снизилась".

Международный валютный фонд подтвердил апрельский прогноз о постепенном восстановлении экономики России в 2017 году, передает ТАСС.

Как говорится в докладе, размещенном на сайте фонда, в 2017 году базовая инфляция в России "значительно снизилась". По данным МВФ, общая инфляция в целом понизилась из-за ослабления влияния подъема цен на биржевые товары.

Кроме того, МВФ снизил свой прогноз цен на нефть в 2017-2018 годах до 51,9 доллара и 52 долларов в связи с высокими уровнями запаса ресурсов в США.

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