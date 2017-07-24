Более 5 миллионов москвичей получили электронные медкарты

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В настоящее время свыше пяти миллионов москвичей получили электронные медицинские карты. Туда попадает информация о заболеваниях пациента, визитах к врачу, назначенных лекарственных препаратах и больничных листах. Вскоре в электронных медкартах также появятся результаты клинических анализов.

Более пяти миллионов жителей столицы получили электронные медицинские карты. Ежедневно врачи создают около 6,2 тысячи таких документов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Цель внедрения электронной карты - открытие врачам полной и достоверной клинической картины здоровья пациента независимо от местонахождения пациента. Это поможет им принимать обоснованные решения для его лечения", - рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Алексей Погонин.

В электронную медицинскую карту попадает информация о заболеваниях пациента, визитах к врачу, назначенных лекарственных препаратах и больничных листах. В скором времени там будут появляться и результаты клинических анализов.

Электронная медицинская карта доступна всем врачам, которые работают в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Также к ней имеют доступ сотрудники скорой и неотложной помощи.

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