ЕС готов выступить против антироссийских санкций США из-за давления бизнеса
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Евросоюз не готов поддержать новые санкции в отношении России в случае принятия их в США. Более того, по сведениям СМИ, в Брюсселе обсуждают возможный ответ на этот шаг со стороны американских партнёров – европолитики опасаются, что ограничения ударят и по экономике Старого Света. Однако никто не знает, подпишет ли документ Дональд Трамп.
В Европе если не паника, то серьезный переполох. Завтра палата представителей Конгресса США проголосует по законопроекту о новых санкциях против Ирана, КНДР и, что больше всего беспокоит ЕС, России, передает "ТВ Центр".
В Евросоюзе не без оснований полагают, что новые ограничения серьезно затронут интересы его бизнеса. И готовятся принять контрмеры. От американцев отстанут всего на сутки. Заседание Еврокомиссии намечено на предстоящую среду. Но документ, подписанный ее главой, уже готов и даже оказался в распоряжении Financial Times.
"Необходимо немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США... Евросоюз должен быть готов к действиям в ближайшие дни, если антироссийские санкции Соединенных Штатов будут приняты без учёта озабоченностей ЕС", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
С реакцией европейцы, вроде бы, запаздывают, но время у них есть. Закон о санкциях после принятия должен подписать президент Дональд Трамп. Но сделает ли он это, пока никто не знает. Заявления представителей американской администрации накануне внесли путаницу.
"Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций. Мы поддерживаем законопроект в его нынешнем виде. При этом мы продолжим работу с Палатой представителей и Сенатом в деле введения жестких санкций в отношении России до тех пор, пока ситуация на Украине не будет полностью урегулирована", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Примечательно, что Сандерс говорит лишь об Украине и не упоминает о якобы вмешательстве России в выборы в США. Но важнее другое - заявление пресс-секретаря Белого дома в тот же день фактически опроверг ее начальник Энтони Скарамуччи. Свою должность, как и Сандрес, занял лишь в минувшую пятницу и, видимо, как и она, не успел ознакомиться с позицией президента.
"Нам нужно спросить об этом президента Трампа. Я лишь два или три дня в этой должности... Я бы предположил, что он скоро примет решение на этот счет. Однако, знаете ли, здесь много вопросов... Он еще не решил, подписывать ли законопроект или нет", - заявил он.
Впрочем, и в Конгрессе законопроект рождался в муках. Технические и процедурные нестыковки. Перепалки республиканцев и демократов, многочисленные согласования. В итоге сенаторы немного смягчили ограничения в нефтегазовой сфере, но все же отказались упрощать процедуру снятия санкций для администрации США. Также в сфере действия: железнодорожная, финансовая, кораблестроительная, горнодобывающая отрасли. И самое болезненное для Европы - проект "Северный поток – 2", который, по мнению США, для нее очень опасен. В ЕС же, изучив документ, сочли, что для них куда опаснее он сам. И теперь контрактовать попытаются, судя по всему, в том числе через инструменты ВТО.
25 июля может стать поворотным моментом в отношениях Европы и США. Обычно следовавшие в русле решений из-за океана еврочиновники, пожалуй, впервые решили пойти против течения. Взыграло самолюбие? Вряд ли. Скорее давление собственного бизнеса на этот раз оказалось сильнее руки Вашингтона.
Алексей Платонов. "ТВ Центр".
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