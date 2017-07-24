Находка ростовского рыбака обернулась скандалом для "Почты России"

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В Ростове-на-Дону разгорелся громкий скандал. Десятки упаковок от вскрытых посылок "Почты России" на берегу реки обнаружил местный житель, в которых были товары из зарубежных интернет-магазинов. В почтовом отделении заявили, что уже начали расследование.

Больше сотни разорванных конвертов и посылок "Почты России" нашел в камышах житель Ростова-на-Дону Антон Куренков. Упаковки пустые, но в отличном состоянии. Видны все адреса, телефоны получателей, а также название товаров, которые они заказали. От дешевой китайской продукции до дорогостоящей техники, передает "ТВ Центр".

В выходной день Антон Куренков пришел ловить рыбу. Но наткнулся на огромную кучу упаковок. Начал читать надписи. Посылки оказались из разных стран: Китай, Израиль, Таиланд. Все покинули сортировочный центр в один день – 16 июня.

Куренков записал видео со своей находкой и выложил в интернет. Сейчас скандал в социальных сетях набирает обороты. Чтобы найти и наказать виновных, Антон написал жалобу в ростовский филиал "Почты России" и заявление в районную прокуратуру. Сотрудники почтовой безопасности уже начали внутреннее расследование.

Обнаруженные оболочки отправлений доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций. Клиентам будет возмещен ущерб в соответствии с законом о почтовой связи. Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Сотрудники, причастные к этому происшествию, будут уволены. В случае, если их вина в совершении хищения будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, "ТВ Центр", Ростов-на-Дону.

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