Актриса Ирина Мирошниченко празднует юбилей

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Ирине Мирошниченко - 75 лет. Уже полвека она блистает на сцене МХАТа. Но наибольшую популярность ей принесла работа в кино. Мирошниченко сыграла почти в 60 картинах, среди которых признанные шедевры кинематографа: "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев" и "Дядя Ваня".

Верность образу и стилю - непременно новое платье даже для интервью. Каждый час Ирины Мирошниченко, как и прежде, расписан по минутам – в театре и на эстраде она и сама занята, и за выступлениями коллег следит внимательно. В многообразии творческой жизни находит вдохновение и силы, передает "ТВ Центр".

"Гармония. Когда есть и это, и это, и это, и это: и ток-шоу, и концерты, и какая-то общественная деятельность. И когда ты существуешь в этом единении нескольких компонентов, то кажется, что самый счастливый период, какой-то внутренний тонус, когда ты нужен и тут, и тут, и тут. И это здорово!" – говорит Мирошниченко.

Будущая икона элегантности и шарма – тогда еще студентка школы-студии МХАТа – впервые ворвалась в отечественный кинематограф всего на 20 секунд – в культовом "Я шагаю по Москве". Но уже через три года об Ирине Мирошниченко говорила вся страна: мужчины таяли, женщины – хотели быть похожими. Славу принесла роль советской разведчицы в фильме "Их знали только в лицо". К красоте и грациозности добавилась характерная черта – серьезность, граничащая со строгостью.

"Вдруг кто-то на меня так стал поворачиваться, кто-то здороваться. Я терялась, потому что была молоденькая девушка, к этому не была готова. Позже я стала привыкать, что ты живешь все время на виду, что есть люди, которые любят твое творчество", - рассказывает актриса.

Мария Магдалина – у Тарковского в "Андрее Рублеве", Елена Андреевна – у Кончаловского в "Дяде Ване", список разноплановых ролей можно продолжать очень долго. Ирина Мирошниченко всегда скромно подчеркивает: ей посчастливилось работать с выдающимися и очень разными режиссерами. Яркие и запоминающиеся образы десятки лет удаются ей на сцене МХАТа – здесь знаковой можно назвать работу актрисы с Олегом Ефремовым. Сама же Ирина Мирошниченко – по сложности исполнения – выделяет постановку Романа Виктюка "Татуированная роза". И находит необычным – зрителям отчего-то больше всего запомнилась сильная и решительная Людмила Сергеевна из фильма "Вам и не снилось".

"Там просто женщина, как я. Похожая не меня, сотканная из меня. Но любящая, любима. И умеющая понять свою дочь и передать ей частичку своего счастья, любви и передать ей частичку счастья, быть хорошей мамой, как мне потом говорили зрители. А я не мама. Я это все должна была это нафантазировать, прожить", - вспоминает Мирошниченко.

Коренная москвичка, родившаяся в эвакуации в Барнауле, получившая признание в разных концах Света – говорит, что не мыслит себя без столицы и столичной публики. А потому на День рождения готовит подарок – юбилейный концерт 27 июля: будут стихи и песни, просто беседа со зрителем о том, что сыграно и что предстоит сыграть.

Егор Киселев, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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