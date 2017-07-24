Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Мичуринский проспект"

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Строительство станции метро "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии вышло на финишную прямую. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по строительству станции.

Строительство станции метро "Мичуринский проспект" в московском районе Раменки вышло на финишную прямую. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра проделанных работ, передает "ТВ Центр".

Новая станция Калининско-Солнцевской ветки - полуподземная. Это связано с перепадом высот вдоль западной стороны Мичуринского проспекта. Всего будет три уровня. Внизу уже обустроены пути для движения поездов и пассажирская платформа. А на самом верхнем ярусе появится смотровая площадка с панорамным видом на парк. Калининско-Солнцевской линия станет самой длинной веткой столичной подземки. Ее протяженность - 25 километров.

"Готовность линии к концу этого года в стройке должна быть завершена и запуск пассажирами должен быть реализован в вначале следующего года. Хотя по нормативам строительство такой ветки должно занять как минимум на год больше времени. Тем не менее, строители стараются реализовать этот проект быстрее. Его ждут сотни тысяч жителей. Особенно жители Ново-Переделкино и Солнецево", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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