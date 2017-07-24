Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35

Теги: Теракт афганистан погибшие жертвы талибы терроризм

Число жертв при взрыве террориста-смертника в Кабуле возросло до 35. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за теракт.

По меньшей мере 35 человек погибли, ещё более 40 получили ранения в результате мощного взрыва в афганской столице. Все жертвы и пострадавшие - мирные жители, передает "ТВ Центр".

В одном из районов Кабула на воздух взлетел автомобиль, за рулём которого находился террорист. Взрыв прогремел недалеко от дома замглавы исполнительной власти Афганистана.

По данным местных СМИ, целью боевиков был микроавтобус с сотрудниками министерства горной промышленности. Ответственность за атаку уже взяло на себя запрещённое в нашей стране радикальное движение "Талибан".

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