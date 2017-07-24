Сотрудник ФСИН погиб при падении из окна здания Минюста
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В Москве с 17 этажа здания Минюста России выпал сотрудник ФСИН, от полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства падения.
Из окна здания министерства юстиции России выпал сотрудник ФСИН, от полученных травм он скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.
Инцидент произошел на улице Житная, дом 14. Мужчина выпал с 17 этажа.
По данным источника "Интерфакса", погибший страдал онкологическим заболеванием. В лечении была достигнута ремиссия, однако не так давно выяснилось, что болезнь снова прогрессирует.
В пресс-службе Минюста пока не прокомментировали данную информацию. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства падения.
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