Сотрудник ФСИН погиб при падении из окна здания Минюста

Теги: министерство Происшествие москва

В Москве с 17 этажа здания Минюста России выпал сотрудник ФСИН, от полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства падения.

Из окна здания министерства юстиции России выпал сотрудник ФСИН, от полученных травм он скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

Инцидент произошел на улице Житная, дом 14. Мужчина выпал с 17 этажа.

По данным источника "Интерфакса", погибший страдал онкологическим заболеванием. В лечении была достигнута ремиссия, однако не так давно выяснилось, что болезнь снова прогрессирует.

В пресс-службе Минюста пока не прокомментировали данную информацию. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства падения.

Читайте также:

"Почта России" проверяет информацию о вскрытии посылок в Ростове-на-Дону

В центре Москвы обнаружили тело мужчины с простреленной головой

В Хабаровске потушили пожар на складе с древесиной

Авиакомпания iFly обещает наладить график рейсов до 25 июля

В Красноярском крае при пожаре погибли четверо детей