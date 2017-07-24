КНДР отменила популярный у западных туристов пивной фестиваль

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Власти Северной Кореи отменили пивной фестиваль "Тэдонган", популярный среди западных туристов. Он должен был состояться в августе. О причинах отмены данного мероприятия пока не говорится.

Власти КНДР по неизвестным причинам отменили пивной фестиваль "Тэдонган", на который должны были приехать западные туристы. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на туристическое агентство Koryo Tours.

"Нас сегодня оповестили, что пивной фестиваль "Тэдонган" в Пхеньяне был отменен. Второй пивной фестиваль был запланирован на август и должен быть стать одним из главных событий года, учитывая прошлогодний успех", - говорится в сообщении.

При этом о причинах отмены данного мероприятия пока не говорится.

Первый пивной фестиваль проходил в Северной Корее в прошлом году. Множество западных туристов приехало на набережную реки Тэдонган для участия в мероприятии. По словам гостей, все происходящее очень сильно напоминало им знаменитые мюнхенские фестивали пива.

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