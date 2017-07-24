11:03, 24 июля 2017

В понедельник в Москве будет теплая и комфортная погода

Теги:  подмосковье  москва  Погода

В понедельник, 24 июля, в Москве и Подмосковье будет по-летнему тепло и комфортно. Воздух прогреется до 25 градусов, ожидается переменная облачность, но без дождя. Ветер западный до 7 метров в секунду.

В Московском регионе в понедельник, 24 июля, будет теплая  и комфортная погода, сообщает портал "Метеоновости".

Воздух в столице и Подмосковье прогреется до плюс 25 градусов, ожидается переменная облачность, но без дождя. Ветер западный и слабый, с порывами до 7 метров в секунду.  

Атмосферное давление останется в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 50%.

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