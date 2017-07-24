В понедельник в Москве будет теплая и комфортная погода

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В понедельник, 24 июля, в Москве и Подмосковье будет по-летнему тепло и комфортно. Воздух прогреется до 25 градусов, ожидается переменная облачность, но без дождя. Ветер западный до 7 метров в секунду.