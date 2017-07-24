Теги: Спорт сша плавание рыба

Американский пловец Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле в ЮАР. Соперники плыли отдельно друг от друга, однако благодаря компьютерной графике создавалось впечатление, что они находились рядом.

Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс проиграл стометровый заплыв белой акуле на открытой воде в Кейптауне. Об этом сообщает ТАСС.

Белая акула преодолела стометровку за 36,1 секунды. В свою очередь, американский пловец уступил ей две секунды. Соперники плыли отдельно друг от друга, однако благодаря компьютерной графике создавалось впечатление, что они находились рядом.

Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. В его активе 23 золотые медали, три серебряные и две бронзовые награды. Американский пловец завершил карьеру после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Читайте также:

В Дагестане задержали похитителей министра ЖКХ

Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Мичуринский проспект"

В понедельник в Москве будет теплая и комфортная погода

КНДР отменила популярный у западных туристов пивной фестиваль

Сотрудник ФСИН погиб при падении из окна здания Минюста