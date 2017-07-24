В Дагестане задержали похитителей министра ЖКХ

Теги: дагестан министр похищение выкуп Происшествие

В Дагестане двое жителей Махачкалы похитили министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова и требовали за него крупный выкуп. Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Дагестане задержали двух жителей Махачкалы. Их подозревают в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, чиновника похитили вооруженные люди с целью получения крупного выкупа. На следующий день во время передачи части выкупа на сумму в 30 миллионов рублей злоумышленников задержали. Министр был освобожден.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о похищении человека, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия.

Читайте также:

Пираты похитили россиянина у берегов Нигерии

Неизвестные похитили юриста в центре Москвы

СКР возбудил дело по факту похищения россиян в Донбассе