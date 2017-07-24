В Красноярском крае возбудили дело после гибели 4 детей при пожаре

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В Красноярском крае выясняют причины трагедии, которая унесла жизни пяти человек. Отец и четверо его детей погибли в результате пожара в частном доме. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело.

Пожарные боролись с огнем больше 40 минут. Семь спасателей и три машины. Но когда пламя потушили - было уже поздно. Почти вся семья погибла. Выходцы из ближнего зарубежья уже несколько лет жили в Красноярском крае. Электричества в доме не было, газа тоже. Так что родители и их пятеро детей по вечерам обычно зажигали свечи и пользовались печкой, передает "ТВ Центр".

"Около трех часов ночи в отдельно стоящем доме, расположенном на расстоянии 1600 метров от села Сухобузимское по неустановленной пока причине произошел пожар. В доме в это время находился 37-летний мужчина с пятью детьми, старшему из которых было четырнадцать лет", - заявила помощник руководителя Главного следственного Управления СК России по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

В пожаре погибли пять человек - отец семейства и четверо детей, младшему из которых не было и года. Матери в ту ночь дома не было. А старший сын - 14-летний подросток - сумел выбраться. Вылез в окно. Он и вызвал пожарных и скорую помощь. Сейчас он в больнице - госпитализирован с тяжелым отравлением угарным газом.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Пока рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем или несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Елизавета Родина, Анастасия Низовец, "ТВ Центр".

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