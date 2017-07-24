Опрос: 40% россиян считают надуманной проблему глобального потепления

Теги: Общество погода опрос вциом

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, более половины жителей нашей страны считают проблему глобального потепления серьезной. При этом почти 40% граждан полагают, что данная проблема надуманна и раздута.

Более половины россиян отмечают, что глобальное потепление может оказать негативное влияние на нашу страну, а почти 40% считают эту проблему надуманной. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

"Более половины опрошенных (55%) предполагают, что Россия может испытать на себе его негативное влияние. Неслучайно глобальное потепление вошло в топ-3 народного рейтинга причин аномальной погоды этим летом. Благоприятное воздействие предполагают 27%", - говорится в сообщении.

При этом 51% опрошенных граждан полагают, что глобальное потепление является серьезной проблемой, которая требует немедленного решения. Однако 39% считают данную проблему надуманной и раздутой.

Кроме того, погодные аномалии эти летом заметили 58% россиян. Большинство жителей нашей страны отметили, что летние месяцы текущего года были необычно дождливыми и холодными.

Читайте также:

Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле

В понедельник в Москве будет теплая и комфортная погода

Более 5 миллионов москвичей получили электронные медкарты

В Москве установят более 7 тысяч фонарей в 2017 году

Кот-мэр города на Аляске умер в возрасте 20 лет