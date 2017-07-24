В России могут запретить продажу алкоголя в мелкой таре

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Минздрав России поддержал идею запретить продавать алкоголь в мелкой таре, так называемые "чекушки", "шкалики" и "мерзавчики". По словам правозащитников, продажа такой продукции на кассах магазинов провоцирует людей на покупку спиртного.

Минздрав России поддержал инициативу правозащитников запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах магазинов, сообщает "Интерфакс".

По мнению правозащитников организации "Коллективная защита", продажа легкодоступного алкоголя на кассе провоцирует людей на покупку спиртных напитков, которые стоят в одном ряду с шоколадом и жевательной резинкой.

Активисты заявляют, что в так называемых "чекушках", "шкаликах" и "мерзавчиках" очень часто продается третьесортный алкоголь сомнительного качества.