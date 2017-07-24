"Мегафон" назвал невыполнимым требование ФАС отменить роуминг за две недели

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Требование Федеральной антимонопольной службы, предусматривающее отмену роуминга за две недели, является невыполнимым. Об этом заявили в "Мегафоне". В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес оператора, его представители готовы обсуждать их в судебном порядке.

Операционный директор "Мегафона" Анна Серебрянникова заявила, что отменить внутрироссийский роуминг за две недели, как это ранее предписали в ФАС, невозможно.

"Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке", - цитирует ее ТАСС.

Потери оператора из-за отмены роуминга Серебрянникова оценила в несколько миллиардов рублей, возместить которые, по ее словам, будет нечем. Она также добавила, что другие операторы находятся в такой же ситуации, но совместный иск подать не готовы.

17 июля ФАС выдала предупреждение "большой четверке" операторов и потребовала изменить тарифы по внутрисетевому роумингу в течение двух недель. Против резких мер по отмене роуминга выступило Минкомсвязи. В ведомстве призвали ФАС и операторов провести переговоры.

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