МИД России предупредил о рисках санкционного давления на КНДР

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Россия призывает зарубежные страны отказаться от силовых мер и санкционного давления в отношении северокорейских властей. Как считают в МИД России, такая политика может привести к деградации гуманитарной ситуации в КНДР.

Новая резолюция СБ ООН по КНДР не должна быть направлена на экономическое удушение Пхеньяна, так как это может привести к деградации гуманитарной ситуации в регионе. Об этом агентству РИА Новости заявил замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

"Эта резолюция не должна быть направлена на экономическое удушение КНДР, а сейчас ее содержание об этом и говорило", - сказал он.

По словам Гатилова, "что касается нашего осуждения ракетных пусков и ядерного оружия, мы всегда выступали категорически против этого и считаем, что именно на это должно быть нацелено решение резолюции Совета безопасности ООН". "К сожалению, пока то, что мы видели, не отвечает этим задачам", - отметил замглавы МИД.

Ранее власти США запретили американцам ездить в Северную Корею.

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