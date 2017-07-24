"Победа" будет сажать самолеты из-за курения на борту

Теги: Транспорт авиакомпания запрет курение

Авиакомпания "Победа" будет сажать самолет в ближайшем аэропорту при обнаружении курильщика на борту. Кроме передачи нарушителя сотрудникам правоохранительных органов, теперь будут требовать компенсацию за понесенные расходы.

Авиакомпания-лоукостер "Победа" ужесточила меры наказания при обнаружении курильщика на борту самолета, сообщает "Интерфакс".

Теперь авиакомпания будет сажать самолет в ближайшем аэропорту при обнаружении курящего пассажира. Кроме того, нарушитель будет должен возместить понесенные расходы: на топливо, обслуживание рейса в аэропорту, время экипажа, лизин, компенсацию другим пассажирам.

Ранее наказание курящих на борту ограничивалось тем, что нарушителей сдавали сотрудникам линейного отдела внутренних дел на транспорте.

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