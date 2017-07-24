Путин и Медведев поздравили актрису Ирину Мирошниченко с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил Ирину Мирошниченко с юбилеем. По его словам, актрисе удается создавать глубокие, запоминающиеся образы как в кино, так и в театре, играть ярко и убедительно, "на одном дыхании". К поздравлениям также присоединился председатель правительства Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин поздравил Ирину Мирошниченко с юбилеем. По его словам, актрисе удается создавать глубокие, запоминающиеся образы как в кино, так и в театре, играть ярко и убедительно, "на одном дыхании".

"Блистательный талант и обаяние, истинная интеллигентность и достоинство снискали Вам высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Поздравительную телеграмму на имя актрисы также направил и Дмитрий Медведев. Как отметил премьер, Мирошниченко наполняет глубоким содержанием, особой эмоциональностью и искренностью каждую свою роль.

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