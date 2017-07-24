В Московском зоопарке родились 4 тигренка

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Четыре тигренка и три котенка снежного барса родились в столичном зоопарке. Хищники примут участие в программе репродукции по всему миру. При этом один тигренок, вероятно, останется в столице.

В столичном зоопарке на свет появились четыре тигренка и три котенка снежного барса. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Появилось четыре тигренка от тигра Тихона, подобранного из Приморского края. Еще потомство у снежного барса - трое котят", - приводит слова Акуловой "Интерфакс".

Она отметила, что хищники примут участие в программе репродукции по всему миру. Акулова также подчеркнула, что один тигренок, вероятно, останется в столице.

Кроме того, в зоопарке недавно родилось семеро ягнят Марко Поло, пятеро барашков голубого барана, птенец белохвостого орлана, северный лесной олененок и потомство у сурков байбаков.

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