Путин и Мирзиеев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

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Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 60-летием и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности. В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.