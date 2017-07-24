12:53, 24 июля 2017

Путин и Мирзиеев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Теги:  Политика  путин  президент  поздравление  россия  узбекистан

Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 60-летием и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности. В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 60-летием. Он пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации итогов государственного визита президента Узбекистана в Россию (4-5 апреля)".

Также была направлена поздравительная телеграмма Путина Мирзиёеву, информирует пресс-служба.

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